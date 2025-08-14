Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Pedrinho, presidente do Vasco, presta depoimento após denúncias de plano de sequestro

Dirigente esteve na Delegacia Antissequestro, na Zona Sul do Rio, na tarde desta quinta (14)

14 de agosto de 2025 - 20:13
Pedrinho prestou depoimento na Delegacia Antissequestro, nesta quinta (14)
O presidente do Vasco, Pedrinho, esteve na Delegacia Antissequestro, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para prestar depoimento na tarde desta quinta-feira (14). O testemunho faz parte da investigação da Polícia Civil sobre a denúncia de um possível plano para sequestrar o dirigente.

Em entrevista para o 'ge', Pedrinho comentou que reforçou sua segurança após saber das denúncias: "Eu fui comunicado, procurado pelo DAS, fui informado pelo DAS sobre a denúncia. É lógico que, no primeiro momento, é um impacto forte. A gente fica preocupado principalmente pela questão familiar. Então a orientação do DAS foi para reforçar a segurança, para que abrisse uma investigação. Obviamente, isso foi feito."

Pedrinho disse que existe o incômodo com a situação, mas que confia nas autoridades: "A preocupação existe, mas eu confio muito na justiça, eu confio na polícia. Se for um problema social, realmente já é muito grave. Se for um problema político ou de futebol, para mim é mais grave ainda. Por isso que a investigação tem que ir a fundo. Mas é um processo confidencial. Mas através da orientação do DAS, eu obviamente reforcei a segurança. Espero que seja o mais rápido possível a velocidade da investigação. Para que eu possa seguir a minha vida de forma tranquila."

O Disque Denúncia recebeu duas denúncias anônimas entre o final do mês passado e o início desse mês sobre planos de sequestro do presidente do Vasco. Pedrinho foi informado no dia 5 de agosto pela polícia sobre o plano.

Os relatos contam que o dirigente seria capturado até a quarta-feira (06), por milicianos de Bangu, na Zona Oeste do Rio.

