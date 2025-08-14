Pedrinho, presidente do Vasco, presta depoimento após denúncias de plano de sequestro

O presidente do Vasco, Pedrinho, esteve na Delegacia Antissequestro, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para prestar depoimento na tarde desta quinta-feira (14). O testemunho faz parte da investigação da Polícia Civil sobre a denúncia de um possível plano para sequestrar o dirigente.

Em entrevista para o 'ge', Pedrinho comentou que reforçou sua segurança após saber das denúncias: "Eu fui comunicado, procurado pelo DAS, fui informado pelo DAS sobre a denúncia. É lógico que, no primeiro momento, é um impacto forte. A gente fica preocupado principalmente pela questão familiar. Então a orientação do DAS foi para reforçar a segurança, para que abrisse uma investigação. Obviamente, isso foi feito."

Pedrinho disse que existe o incômodo com a situação, mas que confia nas autoridades: "A preocupação existe, mas eu confio muito na justiça, eu confio na polícia. Se for um problema social, realmente já é muito grave. Se for um problema político ou de futebol, para mim é mais grave ainda. Por isso que a investigação tem que ir a fundo. Mas é um processo confidencial. Mas através da orientação do DAS, eu obviamente reforcei a segurança. Espero que seja o mais rápido possível a velocidade da investigação. Para que eu possa seguir a minha vida de forma tranquila."

O Disque Denúncia recebeu duas denúncias anônimas entre o final do mês passado e o início desse mês sobre planos de sequestro do presidente do Vasco. Pedrinho foi informado no dia 5 de agosto pela polícia sobre o plano.

Os relatos contam que o dirigente seria capturado até a quarta-feira (06), por milicianos de Bangu, na Zona Oeste do Rio.