Itacoatiara Big Wave 2025 emite sinal verde e prova acontece neste domingo (17)

O Itacoatiara Big Wave é organizado pela Associação de Surfe de Ondas Grandes e Tow In de Niterói - Foto: Divulgação - Tony Andrea

O Itacoatiara Big Wave é organizado pela Associação de Surfe de Ondas Grandes e Tow In de Niterói - Foto: Divulgação - Tony Andrea

A organização do 7º Itacoatiara Big Wave (IBW), campeonato de ondas grandes de nível internacional, realizado na praia de Itacoatiara, em Niterói, emitiu o sinal verde e anunciou a disputa da prova para este domingo (17), a partir das 7h. A previsão é de um swell com ondas entre 4 e 6 metros e ventos favoráveis à prática do surfe. O IBW é todo disputado na modalidade Tow In, na qual o atleta é rebocado até a onda por jet-ski. Entre os atletas convidados para esta edição estão Pedro Scooby, Lucas Chumbo, Gabriel Sampaio, Michaela Fregonese e Michelle des Bouillons.

“Niterói tem vocação natural para o esporte, especialmente em modalidades ligadas ao mar e à natureza. O Itacoatiara Big Wave consolida a cidade como um dos principais palcos do surfe de ondas grandes no Brasil e no mundo. Além de projetar o município internacionalmente, o campeonato movimenta a economia, atrai visitantes e reafirma nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e com o incentivo à prática esportiva como instrumento de inclusão e qualidade de vida”, destacou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

Leia também:

Flamengo vence o Inter e leva vantagem para jogo decisivo no sul

Motorista de ônibus e motociclista são flagrados 'trocando socos' em Maricá

O Itacoatiara Big Wave é organizado pela Associação de Surfe de Ondas Grandes e Tow In de Niterói, com apoio da Prefeitura de Niterói por meio da Secretaria de Esporte e Lazer e da Águas de Niterói, com parceria esportiva do SESC-RJ.

"A expectativa é de um dia perfeito para um campeonato de surfe. Previsão de ondas altas, ventos favoráveis e temperatura agradável. Ingredientes espetaculares para fazer do Itacoatiara Big Wave 2025 um sucesso ainda maior que os anteriores", afirmou Alexey Wanick, diretor-executivo do IBW.

No dia da competição, os atletas disputarão em dupla, surfista e piloto, nas categorias Times Masculinos e Times Mulher-Homem. Na categoria masculina, os atletas se revezam entre a prancha e o jet-ski. Já na categoria Mulher-Homem, estará em jogo a performance feminina sobre as ondas enquanto caberá ao parceiro pilotar o jet-ski. A premiação total é de R$ 96 mil

“O Itacoatiara Big Wave projeta Niterói no cenário internacional dos esportes de ondas grandes, impulsiona a economia local, fortalece o turismo e reafirma nosso compromisso com a sustentabilidade. Com um visual deslumbrante e preservado, Itacoatiara é uma das praias mais bonitas do Brasil e traduz perfeitamente a vocação esportiva da cidade”, disse o secretário executivo da Prefeitura de Niterói, Felipe Peixoto.

Para a edição deste ano, na categoria masculina, já foram convidados nomes como Lucas Chumbo (BRA) e Pedro Scooby (BRA); Gabriel Sampaio (BRA) e Willyam Santana (BRA); Rodrigo Koxa (BRA) e Vitor Faria (BRA); Nic Von Rupp (POR) e Clement Roseyro (FRA); Lourenço Katzestein (POR) e Rafael Tapia (CHI); Andrew Cotton (ENG) e Ben Larg (ENG); e Francisco Porcella (ITA) e Paulo Curi (BRA).

Na disputa Mulher-Homem, é esperada a participação de Michelle des Bouillons (BRA) e Ian Cosensa (BRA); Laura Coviella (ESP) e Willyam Santana (BRA); Bonvallet Hermine (FRA) e Lourenço Katzestein (POR); Flor Caram (ARG) e Rafael Tapia (CHI); Alessandra Marinelli (FRA) e Alemão de Maresias (BRA); e Polly Ralda (COR) e Felipe Cesarano (BRA).

O IBW 2025 terá uma estrutura com containers para a comissão julgadora, grande número de jet-skis na água para suporte aos atletas, que terão uma área destinada exclusivamente a eles na areia.

A primeira edição do Itacoatiara Big Wave aconteceu em 2019, ainda na modalidade remada e inovou como primeira competição de surfe de ondas grandes do Brasil a incluir categoria feminina. O Tow In foi introduzido na competição em 2022.

"O Itacoatiara Big Wave é mais que um campeonato de ondas gigantes. É a celebração do nosso potencial esportivo, da força da natureza e do talento de atletas que desafiam seus limites em uma das praias mais emblemáticas do Brasil. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, segue investindo no esporte como ferramenta de transformação, visibilidade e integração com o meio ambiente”, disse o secretário de Esporte e Lazer de Niterói, Luís Carlos Gallo.