Presidente do São Gonçalo EC vê o time preparado e sonha com o acesso para elite carioca

O Presidente do clube conversou com O São Gonçalo para falar sobre a final do Carioca A2 - Foto: Divulgação/ São Gonçalo EC

O São Gonçalo EC disputa, nesta quarta-feira (13), o primeiro jogo da final do Carioca A2 contra o Bangu, no Estádio de Moça Bonita, às 19 horas. O vencedor da disputa chega à elite do futebol carioca.

Em entrevista ao O São Gonçalo, o presidente do clube gonçalense, Reginaldo Assad, falou sobre a trajetória do clube na temporada e a responsabilidade de representar a cidade no futebol.

O “Çalo”, durante a fase de grupos, foi líder da competição e, nas semis, passou pelo Olaria vencendo o segundo jogo por 3x0, após empate sem gols na primeira partida. Reginaldo diz que a expectativa para a final é grande dentro do clube. “A gente fez uma competição muito boa, tivemos o melhor ataque e melhor defesa. A gente está se preparando, estudando o Bangu e estamos bem confiantes. A expectativa é muito boa, mas sabendo que a gente vai enfrentar uma equipe de muita tradição, mas nosso sonho de estar na elite é muito forte, a equipe está bem consciente que vai dar tudo certo.”

Uma equipe de São Gonçalo nunca participou da elite do Cariocão e o presidente Assad diz que reconhece a responsabilidade. “É um orgulho para a gente que planejou isso lá atrás. Quando a gente começou esse trabalho ali em 2016, a gente tinha o sonho de, em cinco anos, chegar na elite do nosso estado. A pandemia atrasou um pouco, dificultou isso, a gente teve que recomeçar. E agora a gente acredita que, se não for dessa vez, vai ser em breve. A gente está muito consciente que vai ser dessa vez e, com certeza, sabemos da responsabilidade. A gente está muito feliz de poder ter a oportunidade desse acesso, e não tenho dúvida que todos os municípios também estão felizes e torcendo para que isso aconteça.”

Assad também deixou uma mensagem para a torcida. “O torcedor, a gente não convoca, a gente faz uma intimação. Quem puder, presencialmente, está convidado. Todos estão conosco nessa corrente, em pensamento positivo. Vamos continuar orando para que a gente alcance esse êxito e comemorar junto com a cidade.”

O presidente do São Gonçalo convocou a torcida para a final | Foto: Divulgação/ São Gonçalo EC

O primeiro jogo da final terá mando do Bangu, nesta quarta, no Estádio de Moça Bonita, às 19h. O jogo da volta será no estádio Luso-Brasileiro, no domingo, às 14:45. Ambos os jogos terão transmissão no canal oficial do Youtube da TV Alerj e no Cariocão TV.