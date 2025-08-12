São Gonçalo EC disputa vaga na elite carioca nesta quarta-feira (13) contra o Bangu
O primeiro jogo da final do carioca A2 será disputada entre São Gonçalo EC e Bangu
O São Gonçalo Esporte Clube disputa o primeiro jogo da final do Carioca A2 contra o Bangu, no Estádio de Moça Bonita, na próxima quarta-feira (13). O “Çalo” se classificou para a final depois de uma goleada de 3x0 no Olaria.
O vencedor da disputa, além do título, vai garantir a vaga para a primeira divisão do futebol carioca. No caso da classificação do “Mais Querido”, seria a primeira vez da equipe na elite carioca.
Líder durante a fase de grupos, a equipe gonçalense venceu o Bangu em um confronto na 2ª rodada, por 2x0, com gols do ponta esquerda Miguel Souza e o zagueiro Athyla. O centroavante “Di María” é o artilheiro da equipe na competição, com 5 gols e busca a artilharia geral, liderada por Rhyan, atacante do Olaria, com 6 gols.
O primeiro jogo acontece nesta quarta (13), com mando do Bangu, no estádio Moça Bonita, às 19 horas, enquanto o de volta, no domingo (17), no Luso Brasileiro com mando do “Çalo”, às 14:45. Ambos os jogos terão transmissão pelo Youtube do Cariocão TV.