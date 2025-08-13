Flamengo recebe o Internacional na disputa por uma vaga nas quartas de final da Libertadores

Flamengo começa a decidir uma vaga nas quartas da Libertadores diante do Inter, nesta quarta (13) - Foto: Divulgação/Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo mede forças com o Internacional na noite desta quarta-feira (13), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Os ingressos para a partida estão esgotados e o duelo marca uma trilogia em oito dias: os dois clubes se enfrentam no domingo (17), pelo Brasileirão, e novamente na próxima quarta (20), no jogo de volta pela competição continental.

O Rubro-Negro é o atual líder do Campeonato Brasileiro, que é sua prioridade em 2025. Mas a estratégia de poupar jogadores como na Copa do Brasil não deve acontecer para o duelo da Libertadores. Filipe Luís deve levar força máxima à campo para tentar fazer vantagem por uma vaga nas quartas de final.

A provável escalação do Fla é: Rossi; Varela (Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Allan (Evertton Araujo); Luiz Araújo, Plata, Samuel Lino e Pedro.

O Inter vem de vitória pelo Brasileirão, mas de eliminação no meio da última semana na Copa do Brasil. Para se afastar de vez da crise recente, o Colorado tenta um resultado positivo para ter forças para o duelo no Beira-Rio.

Roger Machado deve escalar o Inter da seguinte forma: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Tabata, Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias.

A arbitragem do jogo é toda da Argentina. Apita a partida Darío Herrera, auxiliado por Gabriel Chade e Facundo Rodríguez. O VAR é comandado por Hernán Mastrángelo.