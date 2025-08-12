Diretor de futebol do Vasco diz que clube busca reforços e pede paciência

O diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, esteve na sede da CBF nesta terça-feira (12) para acompanhar o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. O Cruzmaltino encara o rival Botafogo por uma vaga na semifinal.

O dirigente deu uma entrevista após o evento e disse que o Vasco segue na busca por reforços. Ele também pediu aos torcedores que tenham paciência por conta da situação financeira do momento: "Estamos com negociações em curso, espero que nos próximos dias tenhamos novidades. O Vasco claramente está em negociações e entende que há uma necessidade de reforçar o time em vários setores, as negociações estão em andamento, também há contatos para saídas, ou venda de alguns ativos, de alguns jogadores do clube."

"Mas entendemos que nesta fase da negociação o sigilo é extremamente importante para chegar às negociações que nós entendemos que defendem os interesses do Vasco. Acreditamos que vamos manter esse sigilo para chegar a bom porto, digamos assim. Procuramos reforços para a defesa e o ataque", completou Admar.

"Temos que ser um pouco pacientes para trazer os jogadores que nós acreditamos que podem ajudar. Temos que ser um pouco pacientes porque não temos a capacidade financeira de poder pagar a qualquer custo", reforçou o dirigente.

O Cruzmaltino tem um acordo com o Rennes, da França, pela contratação do atacante colombiano Andrés Gómes, de 22 anos. O clube também quer a contratação do zagueiro Carlos Cuesta, também da Colômbia, que atua no Galatasaray, da Turquia.