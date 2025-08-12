Flamengo encaminha troca de patrocinadora máster para camisa

O Flamengo busca um novo patrocinador máster para estampar em sua camisa. O clube começa a alinhar o fim da atual parceria com a PixBet. A favorita para assumir o espaço mais nobre da camisa é outra casa de apostas, a SuperBet.

As partes negociam o que será o maior contrato de patrocínio do Brasil. O Rubro-Negro está insatisfeito com a atual patrocinadora por conta do atraso dos pagamentos das parcelas por parte da casa de apostas.

Com isso, Fla e PixBet começaram reuniões para alinhar o fim do vínculo. Não necessariamente será uma rescisão. O contrato que entrou em vigor em janeiro de 2024 tinha validade de dois anos, até o fim deste, com a possibilidade de renovação automática por mais dois.

Leia também:

▶ Moraes autoriza Bolsonaro a deixar prisão domiciliar para fazer exames após crise de soluços

▶ Idoso de 72 anos fica em estado grave após ser 'atropelado' por cachorro

A previsão era de um pagamento de R$ 125 milhões por temporada. Essa cláusula para extensão do vínculo deveria ser acionada pela própria empresa em setembro deste ano. Mas, após as reuniões e ciente que o Flamengo tem uma proposta melhor em mãos, a PixBet pode deixar o clube. A empresa está inadimplente com parte do contrato referente a 2025 e admite dificuldades de honrar os próximos compromissos.

No momento, clube e casa de apostas discutem se o contrato será encerrado agora ou em dezembro. As partes negociam também os valores devidos pela PixBet e se haverá pagamento de multa.

A SuperBet é forte candidata a ocupar o espaço máster na camisa rubro-negra. A empresa sinalizou ao Flamengo uma proposta de três anos de contrato, com valores bem superiores ao acordo que tem com o São Paulo (R$ 600 milhões até 2030, podendo chegar a R$ 1 bilhão com metas). Seria, assim, o maior contrato de patrocínio do Brasil.