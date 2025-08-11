Conmebol anuncia estádio que receberá final da Libertadores 2025

A Conmebol anunciou, nesta segunda-feira (11), que a final da Libertadores será disputada no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. A grande decisão ocorrerá no dia 29 de novembro. A cidade já estava decidida desde abril, mas faltava ainda a confirmação do local da partida.

O estádio pertence ao Universitário e tem capacidade para 80 mil pessoas. O Monumental já foi palco da final em 2019, a primeira realizada em jogo único na história do torneio. Naquele ano, o Flamengo se sagrou campeão com uma vitória por 2 a 1, em cima do River Plate.

O Monumental de Lima se torna o segundo estádio a ser repetido na decisão, se igualando ao Maracanã, que foi sede em 2020 e 2023.

Leia também:

➣Briga entre vizinhos acaba com os dois presos em Maricá

➣ A Fazenda 17 promete elenco diverso e novas dinâmicas; Confira!

O caminho até a grande final da Libertadores começa a ser movimentado nesta semana, quando o torneio volta em sua fase de oitavas de final. Seis equipes brasileiras estão vivas na competição em busca da glória eterna, são elas: Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Internacional, São Paulo e Fortaleza.