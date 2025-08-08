Vasco antecipa retorno de Cauan Barros e renova contrato até 2027

O Vasco anunciou nesta sexta (8) o retorno do volante Cauan Barros, de 21 anos, que estava emprestado ao América-MG para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube carioca acertou a antecipação do fim do empréstimo com o Coelho e já conta com o jogador no Rio de Janeiro, à disposição do técnico Fernando Diniz.

Além da volta ao elenco, o Vasco também renovou o contrato de Cauan Barros até dezembro de 2027. A diretoria vê o atleta como uma peça útil no grupo e aposta no seu desenvolvimento. Internamente, o jovem volante é tratado como uma promessa com grande margem de crescimento e valorização.

Destaque do América-MG na Série B, Cauan foi titular sob comando de Enderson Moreira, participando de 28 partidas e marcando cinco gols — sua temporada mais artilheira desde que subiu ao profissional. Antes disso, em 2024, também defendeu o Amazonas, por empréstimo.

Mesmo com o interesse de outros clubes, como o Cruzeiro, o Vasco optou por segurar o jogador, recusando investidas recentes. A diretoria entende que é o momento de reintegrá-lo ao elenco principal e trabalhar sua valorização a longo prazo.

Cauan Barros estreou no profissional do Vasco há dois anos. Pelo Cruzmaltino, ele já marcou dois gols: um contra o São Paulo, no Brasileirão de 2023, e outro diante do Sampaio Corrêa, no Campeonato Carioca de 2024.