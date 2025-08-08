Fluminense encaminha a contratação de Santi Moreno, atacante do Portland Timbers

O Fluminense se aproxima de mais um reforço. Trata-se do atacante colombiano Santiago Moreno, atualmente no Portland Timbers, dos Estados Unidos. Nesta sexta-feira (08), o Tricolor, o time americano e os representantes do jogador chegaram a um acordo.

Com tudo fechado entre todas as partes, Moreno é aguardado no Rio de Janeiro no começo da próxima semana. O Flu já acertou com o Portland. Como ainda precisa da assinatura do contrato, a negociação só será dada como certa quando o vínculo for firmado.

O atacante assinará com o clube carioca por quatro temporadas. O clube americano destravou as conversas que estavam paralisadas e por isso o acordo foi encaminhado. O Portland desejava um valor maior, e o Flu seguiu negociando. O jogador chegou a abandonar a concentração, irritando a equipe da MLS. Mas tudo foi resolvido nesta sexta (08).

Santi Moreno foi revelado pelo América de Cali, próximo adversário do Fluminense nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Ele jogou no clube por quatro temporadas e conquistou o Apertura Colombiano. Em seguida, foi para o futebol dos Estados Unidos.

Aos 25 anos, Santi atua principalmente pela ponta direita. Foram 146 jogos pela equipe americana, com 22 gols marcados e 31 assistências.