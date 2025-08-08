Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,4207 | Euro R$ 6,32
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Goleiro John fica de fora dos relacionados do Botafogo para jogo contra o Fortaleza

Goleiro tinha saída encaminhada para o West Ham, mas negociação foi encerrada

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 08 de agosto de 2025 - 20:30
John não é relacionado pelo Botafogo para duelo contra o Fortaleza, no sábado (09)
John não é relacionado pelo Botafogo para duelo contra o Fortaleza, no sábado (09) -

O Botafogo divulgou, nesta sexta (8), a lista de relacionados para o duelo contra o Fortaleza, fora de casa, sem o nome do goleiro John. A expectativa sobre a participação ou não do goleiro era grande, já que ele pediu para ser negociado com o Wet Ham, da Inglaterra, mas a negociação melou. O dono da camisa 12 já havia ficado fora da partida contra o Bragantino.

Mesmo com o fim da transação com os ingleses, o goleiro não viajará com o time para a capital do Ceará. Assim, Léo Linck deve seguir como titular na meta do Glorioso. Ele foi a opção de Davide Ancelotti para o jogo contra o Bragantino, pela Copa do Brasil, na quarta-feira (06).

O técnico italiano indicou ter se despedido de John no início da semana. O Botafogo havia liberado o goleiro do jogo para que se reunisse com calma com o West Ham. Na quinta-feira (07), o clube inglês acertou a contratação de outro goleiro, o dinamarquês Mads Hermansen, que estava no Leicester.

Leia também:

Inscrições abertas para campeonato de fisiculturismo em São Gonçalo

Aprendiz Musical se apresenta em nova data no Horto do Fonseca

"A situação de John já estava clara ontem (terça) para nós. Falei com ele e agradeci tudo que fez pelo clube. Para esse jogo o Léo é nosso goleiro. Máxima confiança nele, está preparado e todos estamos contentes de tê-lo hoje", disse o treinador antes de a bola rolar.

John quebrou o silêncio após o fim da negociação com o West Ham. Em nota, o goleiro declarou que o "Botafogo é a minha casa" e que "optou em seguir vivendo" o Alvinegro.

"Hoje venho me manifestar junto ao torcedor do Botafogo, que tanto me apoia desde o dia que cheguei aqui. Recebi, sim, uma proposta para deixar o clube e buscar outros sonhos em minha carreira. Pensei junto à minha família e precisei de uns dias para falar com vocês. Sou ser humano e é normal ficar pensativo nestes momentos, mas optamos por seguir vivendo o Botafogo. Nunca falei que queria deixar o clube", diz trecho da nota.

Relacionados do Botafogo para enfrentar o Fortaleza:

Goleiros: Christian Loor, Léo Linck e Raul

Defensores: Alex Telles, David Ricardo, Kauã Branco, Marçal, Mateo Ponte e Vitinho;

Volantes: Danilo, Huguinho e Newton;

Meias-atacantes: Joaquín Correa, Kauan Lindes, Montoro, Santi Rodríguez e Savarino;

Atacantes: Artur, Arthur Cabral, Jeffinho, Kayke, Mastriani, Matheus Martins e Nathan Fernandes

Tags:

botafogo john

Matérias Relacionadas