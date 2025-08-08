Goleiro John fica de fora dos relacionados do Botafogo para jogo contra o Fortaleza
Goleiro tinha saída encaminhada para o West Ham, mas negociação foi encerrada
O Botafogo divulgou, nesta sexta (8), a lista de relacionados para o duelo contra o Fortaleza, fora de casa, sem o nome do goleiro John. A expectativa sobre a participação ou não do goleiro era grande, já que ele pediu para ser negociado com o Wet Ham, da Inglaterra, mas a negociação melou. O dono da camisa 12 já havia ficado fora da partida contra o Bragantino.
Mesmo com o fim da transação com os ingleses, o goleiro não viajará com o time para a capital do Ceará. Assim, Léo Linck deve seguir como titular na meta do Glorioso. Ele foi a opção de Davide Ancelotti para o jogo contra o Bragantino, pela Copa do Brasil, na quarta-feira (06).
O técnico italiano indicou ter se despedido de John no início da semana. O Botafogo havia liberado o goleiro do jogo para que se reunisse com calma com o West Ham. Na quinta-feira (07), o clube inglês acertou a contratação de outro goleiro, o dinamarquês Mads Hermansen, que estava no Leicester.
"A situação de John já estava clara ontem (terça) para nós. Falei com ele e agradeci tudo que fez pelo clube. Para esse jogo o Léo é nosso goleiro. Máxima confiança nele, está preparado e todos estamos contentes de tê-lo hoje", disse o treinador antes de a bola rolar.
John quebrou o silêncio após o fim da negociação com o West Ham. Em nota, o goleiro declarou que o "Botafogo é a minha casa" e que "optou em seguir vivendo" o Alvinegro.
"Hoje venho me manifestar junto ao torcedor do Botafogo, que tanto me apoia desde o dia que cheguei aqui. Recebi, sim, uma proposta para deixar o clube e buscar outros sonhos em minha carreira. Pensei junto à minha família e precisei de uns dias para falar com vocês. Sou ser humano e é normal ficar pensativo nestes momentos, mas optamos por seguir vivendo o Botafogo. Nunca falei que queria deixar o clube", diz trecho da nota.
Relacionados do Botafogo para enfrentar o Fortaleza:
Goleiros: Christian Loor, Léo Linck e Raul
Defensores: Alex Telles, David Ricardo, Kauã Branco, Marçal, Mateo Ponte e Vitinho;
Volantes: Danilo, Huguinho e Newton;
Meias-atacantes: Joaquín Correa, Kauan Lindes, Montoro, Santi Rodríguez e Savarino;
Atacantes: Artur, Arthur Cabral, Jeffinho, Kayke, Mastriani, Matheus Martins e Nathan Fernandes