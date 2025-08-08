Fluminense anuncia a contratação de Lucho Acosta

O Fluminense anunciou seu novo reforço. Lucho Acosta, de 31 anos, foi anunciado oficialmente pelo clube nesta sexta-feira (08). O argentino custou US$ 4 milhões de dólares (R$ 22 milhões) aos cofres do Tricolor. Ele estava no FC Dallas, dos Estados Unidos.

O contrato de Acosta com o Fluminense vai até o final de 2028. Ele já está liberado para defender o Flu. Antes mesmo de ser anunciado oficialmente pelo clube, o argentino foi regularizado. Ele poderá enfrentar o América de Cali, da Colômbia, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Ele também está liberado para atuar no Brasileirão.

Lucho chegou ao Brasil na última quinta-feira (07). O nome dele apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na tarde desta sexta-feira (08).

Leia também:

▶ Inscrições abertas para campeonato de fisiculturismo em São Gonçalo

▶ Aprendiz Musical se apresenta em nova data no Horto do Fonseca

"O Fluminense FC informa que acertou a transferência do meia-atacante Luciano Acosta. O jogador argentino, que estava no FC Dallas, dos Estados Unidos, desembarcou no Rio de Janeiro, realizou exames médicos e assinou em definitivo com o clube até o fim de 2028", diz a nota do Fluminense.

Lucho Acosta é um meia-atacante destro. Recentemente, ele foi especulado em clubes brasileiros como Corinthians e Atlético-MG. Desde 2021, o argentino acumula 173 jogos, com 61 gols e 54 assistências.