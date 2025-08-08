Flamengo deve ter estreia de Carrascal contra o Mirassol, no sábado (09)

O Flamengo se prepara para encarar o Mirassol, no sábado (09), pelo Campeonato Brasileiro. Com alguns desfalques por lesão, suspensão e desgaste, o técnico Filipe Luís pode promover a estreia do colombiano Jorge Carrascal.

Arrascaeta reclamou de dores na coxa esquerda no último domingo (03) e começou no banco de reservas a partida contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, na última quarta-feira (06). Luiz Araújo e Bruno Henrique nem viajaram para Belo Horizonte, por recomendação do departamento médico.

O cenário fica propício para a estreia de Carrascal. O meia não foi inscrito a tempo das oitavas de final da Copa do Brasil, mas já está regularizado e à disposição do Rubro-Negro para o Brasileirão e para a Libertadores.

Leia também:

▶ Inscrições abertas para campeonato de fisiculturismo em São Gonçalo

▶ Aprendiz Musical se apresenta em nova data no Horto do Fonseca

O colombiano vem treinando no clube desde a semana passada e chegou bem fisicamente ao Rio. Ele fez parte da pré-temporada com o grupo do Dínamo de Moscou, da Rússia, antes de se transferir para o Flamengo. A opção para o meio de campo surge em bom momento já que Filipe Luís não poderá contar com Jorginho, suspenso.

A possibilidade de promover a estreia de Carrascal também dá ao treinador mais tempo para recuperar jogadores para as próximas partidas. De la Cruz, Danilo e Michael podem retornar ao time após ficarem de fora por lesões.

E Filipe Luís já teve a volta de Cebolinha contra o Atlético-MG. O atacante ficou fora do jogo contra o Ceará por causa de uma tendinite e foi titular na Copa do Brasil com boa atuação. Ele marcou o gol da vitória do Flamengo por 1x0, que levou a decisão para os pênaltis.