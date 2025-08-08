Vasco negocia a contratação do zagueiro Carlos Cuesta, zagueiro do Galatasaray e da seleção da Colômbia

O Vasco negocia a contratação do zagueiro Carlos Cuesta, de 26 anos, e que atualmente defende o Galatasaray, da Turquia. O jogador atualmente é titular da seleção colombiana. Ele é o principal nome da diretoria vascaína para reforçar o setor.

A contratação de um zagueiro se tornou prioridade no Vasco após atuações ruins dos jogadores da posição. O Cruzmaltino já formalizou uma proposta de empréstimo, com obrigação de compra condicionada a metas, e segue em contato para avançar nas tratativas.

Carlos Cuesta foi revelado no Atlético Nacional. Em seguida, defendeu o Genk, a Bélgica, por cinco temporadas. Em fevereiro, ele foi jogar no Galatasaray, mas por lá não se adaptou e vem atuando pouco.

A diretoria vascaína aposta na atual fase do jogador para convencê-lo a aceitar a proposta e jogar pelo clube carioca.

Cuesta tem mais de 20 partidas disputadas pela Colômbia e virou nome certo nas convocações do técnico Néstor Lorenzo. Ele foi titular da equipe na última Copa América, disputada no ano passado.