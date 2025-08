Botafogo decide vaga na Copa do Brasil com mudança importante no gol

O Botafogo enfrenta o Bragantino nesta quarta-feira (6), em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Após ganhar o jogo de ida pelo placar de 2 a 0, o Alvinegro pode perder até por um gol de diferença para avançar a próxima fase. O goleiro John, que deve se transferir ao futebol europeu, está fora da partida.

O atleta mostrou interesse de jogar na Premier League e já tem conversas avançadas com o West Ham. Com isso, quem ganha uma oportunidade no time é o goleiro reserva Léo Linck, de 24 anos. Léo foi contratado em janeiro deste ano por 1,8 milhões de dólares (R$ 10,8 milhões), vindo do Athletico-PR.

O goleiro volta a ganhar uma oportunidade depois de quatro meses. Desde que chegou ao Alvinegro, o atleta atuou apenas em quatro partidas, duas pelo Carioca (Boavista e Madureira) e outras duas pela Copa do Brasil (Capital). No último jogo, o goleiro precisou ser substituído aos 14 minutos do primeiro tempo, após sentir dores no ombro.

Léo foi revelado pelo Athletico-PR e chegou a equipe profissional em 2022. Ele se tornou titular, mas com o tempo foi perdendo espaço na equipe e, insatisfeito com o banco de reservas, optou por ser negociado. Porém, desde que chegou ao Botafogo, vinha sendo reserva de John.

Botafogo e Bragantino se enfrentam no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista-SP. O jogo tem transmissão do Sportv e do Premiere.

Provável escalação do Botafogo: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Alex Telles; Newton e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Montoro; Arthur Cabral.