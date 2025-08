Belo fala sobre divórcio com Gracyanne Barbosa e estreia como ator em nova novela da Globo

O cantor e agora ator Belo, de 51 anos, falou sobre seu processo de divórcio com a musa fitness Gracyanne Barbosa, de 41 anos, e também sobre sua estreia nas telinhas na próxima novela das nove da TV Globo, ‘Três Graças’. O artista se posicionou sobre os temas em uma entrevista nos bastidores das gravações da novela, que ficará no lugar de ‘Vale Tudo’.

Na entrevista ao portal Leo Dias, Belo demonstrou espanto ao descobrir informações sobre seu divórcio pela imprensa. O casal esteve junto por 16 anos, mas o relacionamento chegou ao fim em janeiro deste ano.

De acordo com Belo, a imprensa fica sabendo de informações do processo de divórcio antes dele. "Você pergunta coisas que eu não sei, e aí eu fico sabendo pela imprensa. Mas ali a gente está discutindo, logicamente, na Justiça, então não precisava disso. Agora eu tenho que manter tudo em segredo, né?", falou.

Mesmo com a separação, o cantor disse que sente carinho por Gracyanne. "Porque tudo que está acontecendo… realmente, não vou falar sobre isso. Mas, como eu disse no domingo lá [no Domingão com Huck], tenho um carinho especial por ela e pela amizade. O carinho e o respeito continuam e sempre vão continuar", disse.

Ainda na entrevista, Belo falou um pouco sobre o personagem Misael, na próxima novela das nove da TV Globo, ‘Três Graças’, de Aguinaldo Silva. "Já abrindo os trabalhos: não dou spoiler de personagem e nem falo de vida pessoal. Eu acho que o Misael… Estou muito apaixonado pelo personagem! Ele é sensacional em todos os sentidos", contou.

O pagodeiro ainda disse que o personagem tem uma trajetória de vida parecida com a dele. "É um papel que tem muito a ver com a vida que vivi na infância e na adolescência, muito periférica e de comunidade. Estou buscando imersões em coisas que fizeram parte da minha história", contou sobre o seu primeiro papel nas telinhas.