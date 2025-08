Carrascal é apresentado no Flamengo e revela ansiedade pelo acerto com o clube

O Flamengo apresentou seu último reforço do pacotão contratado nesta janela de transferências. Nesta segunda-feira (04), o meia, Jorge Carrascal, esteve no Ninho do Urubu para fotos e entrevista. Ele foi o primeiro dos cinco novatos a entrar no radar do clube.

O Rubro-Negro enfrentou alguns empecilhos na negociação com o Dínamo de Moscou, da Rússia. Dois meses separam o início das conversas até a data do anúncio oficial. O meia chegou e comentou que estava ansioso pela conclusão do acordo.

"Foi um momento de emoção, mas também de muito estresse por causa da dificuldade da minha chegada. Eu estava na seleção e me deram a notícia (do interesse), eu disse sim sem pensar, disse que estava disponível para vir ao Flamengo, foi algo que me fez vibrar. Foi demorado, mas sempre fui positivo, me agarrei com Deus para ter tranquilidade. Para um atleta, essa oportunidade é muito grande. Para toda a minha família foi algo muito estressante. Fui o primeiro a começar a conversar com o clube e o último a vir (risos)."

"Houve outros clubes interessados, mas na minha cabeça e aos meus familiares e amigos eu sempre disse que queria vir ao Flamengo, porque queria viver essa experiência linda. É uma equipe que compete e ganha títulos. Nunca duvidei de vir para cá. Foi estressante, porque estava focado em vir e fechamos as portas para as outras ofertas. Sei da história linda que Flamengo tem no mundo e, no final, conseguimos. Flamengo é um time grande, que significa muito na América do Sul. Não duvidei nem dois segundos em tomar a decisão de vir. Para mim era um sonho jogar na liga brasileira, por meu estilo de jogo. Creio que tomei a melhor decisão", completou o colombiano.

O meia, em tese, foi contratado para revezar com Arrascaeta. O colombiano comentou a disputa de posição no meio campo rubro-negro: "Arrascaeta é um jogador diferente. É um grande jogador também. Há muitos anos sabemos quem é e suas condições. Eu venho para colocar meu grão de areia, meu apoio. Todos os companheiros jogamos, vamos estar bem com meu estilo de jogo de criação. Mais do que isso, que todos possamos jogar, fazer o que o treinador pede e o que o jogo exige."

"Na realidade não tem que ser uma competição. Se vou ou não ser substituto. Se vim ao Flamengo foi com o propósito de trabalhar, competir e conseguir o melhor para o clube. Meu objetivo a curto prazo é acrescentar o meu grão de areia. Jogue quem jogue, óbvio que todos temos nossos nomes. Nós viemos para trabalhar, focar em um objetivo claro e dependerá do treinador quem vai jogar ou não. Não é uma competição. Que todos venham para somar para que o clube tenha os melhores em campo, ganhar muitos títulos e que todos sejam felizes", concluiu Carrascal.

O jogador não tem condições de enfrentar o Atlético-MG, em Belo Horizonte, na próxima quarta-feira (06). Ele não foi inscrito a tempo das oitavas de final da Copa do Brasil. O meia fica no Rio de Janeiro e treina para estar à disposição do Rubro-Negro para enfrentar o Mirassol, no sábado (09), pelo Brasileirão.