Paulo Baya, do Fluminense, é procurado pelo Ceará

Paulo Baya, do Fluminense, é alvo do Ceará - Foto: Divulgação/Fluminense

O Fluminense recebeu uma proposta, do Ceará, pelo atacante Paulo Baya. O clube nordestino ainda não foi respondido. O jogador tem uma participação de apenas 35 minutos em todo Campeonato Brasileiro.

Baya é jogador do Primavera-SP e está emprestado ao Tricolor até o fim de 2025, com opção de compra prevista. Com isso, toda negociação, seja de forma definitiva ou por empréstimo, depende da aprovação da diretoria do Flu.

O atacante também foi sondado pelo Atlético-GO, mas as conversas não prosseguiram. Contratado como reforço para a atual temporada, o paraense tem 17 partidas pelo Tricolor, com dois gols marcados e uma assistência.

As oportunidades no clube carioca foram poucas, até então. Ele tem 530 minutos em 17 partidas pelo Fluminense, o que dá uma média de 31 minutos por jogo. Baya quase sempre começa a partida no banco de reservas.