Experiência cultural: Equipe sub-15 Guerreirinhos do Arsenal vence time japonês em amistoso internacional

O time sub-15 da escolinha de futebol Guerreirinhos do Arsenal, de São Gonçalo, venceu por 5x3 o amistoso internacional contra os japoneses do Abelhas Chiba Tokyo. A partida foi realizada no fim da tarde desta sexta-feira (1), no bairro que dá nome à escolinha.

"Foi um desafio interessante e diferente do habitual, conhecer uma nova cultura, estilos e formas diferentes de jogar. Sem dúvidas uma experiência muito enriquecedora para os meninos", afirmou o treinador Natan Matos, 25 anos.





O confronto resultou em uma grande experiência cultural e esportiva para os jovens atletas.

Ligada ao Fluminense, a escolinha recebeu o clube asiático com quem já mantém uma relação de amizade e intercâmbio esportivo. O último encontro entre as equipes havia acontecido em 2019, em um duelo disputado pelas categorias sub-13 e sub-14. Os Abelhas Chiba Tokyo costumam realizar partidas amistosas com equipes brasileiras, reforçando laços através do futebol.

"Recebê-los foi uma oportunidade incrível, muitos desses meninos tiveram a chance da vida de conhecer outra cultura, de jogar e confraternizar com pessoas de outro país. História para contar pra toda vida. Foi uma partida muito bem disputada pelas duas equipes, com um futebol muito bem jogado", completou o treinador Natan.

Guerreirinhos

Guerreirinhos é uma escolinha particular que atende meninos e meninas de 5 a 15 anos. Os treinos acontecem às quartas e sextas-feiras, no Arsenal, em São Gonçalo, sob a coordenação de Josmiro Goes, preparador de goleiros do profissional do Fluminense, e de seu sócio, Gustavo Silva.

A escolinha também proporciona outras vivências marcantes para seus alunos, como visitas ao Maracanã em dias de jogos do Fluminense. E para quem se destaca dentro de campo, há ainda a chance de realizar avaliações em Xerém, no centro de formação das categorias de base do Tricolor.