Botafogo recusa proposta de R$ 51 milhões pelo goleiro John

O West Ham, da Inglaterra, formalizou uma proposta oficial de 8 milhões de euros (R$ 51 milhões), pelo goleiro John, que foi prontamente recusada pelo Botafogo. O atleta já era monitorado por clubes europeus há bastante tempo, mas nenhum movimento oficial havia sido feito até então.

O Manchester United já havia entrado em contato com o estafe do jogador, para monitorar a situação, assim como o Everton, também da Inglaterra. Em março deste ano, o Botafogo renovou o contrato do jogador até 2028. No processo, John recebeu uma valorização salarial e o aumento de sua multa rescisória.

O goleiro foi contrato pelo Alvinegro em janeiro do ano passado, junto ao Santos, por 1,5 milhão de dólares (R$ 7 milhões na cotação da época).

John foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro e da Libertadores em 2024, duas competições conquistadas pelo Alvinegro no ano passado. Ao todo, o goleiro tem 84 jogos pelo Botafogo.