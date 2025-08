Guerreirinhos do Arsenal recebem time japonês para amistoso internacional sub-15

Nesta sexta-feira (1), às 17h30, a escolinha de futebol Guerreirinhos do Arsenal, de São Gonçalo, entra em campo para um amistoso internacional contra os japoneses do Abelhas Chiba Tokyo. O confronto será entre as equipes sub-15 e promete ser uma grande experiência cultural e esportiva para os jovens atletas.

Ligada ao Fluminense, a escolinha receberá o clube asiático com quem já mantém uma relação de amizade e intercâmbio esportivo. O último encontro entre as equipes aconteceu em 2019, em um duelo disputado pelas categorias sub-13 e sub-14. Os Abelhas Chiba Tokyo costumam realizar partidas amistosas com equipes brasileiras, reforçando laços através do futebol.

Leia também:

Lucas Paquetá é oficialmente absolvido de acusação de envolvimento com apostas



Carneiros são flagrados caminhando tranquilamente na Linha Vermelha



"Essa será uma experiência que os garotos vão levar para a vida toda. Para muitos deles, por conta da realidade da região do Arsenal, pode ser a primeira, e talvez única, oportunidade de vivenciar um evento esportivo tão próximo com atletas de outra cultura, de outro país", destacou Josmiro, que reforça que um dos principais objetivos da escolinha é promover a socialização dos jovens por meio do esporte.

Guerreirinhos

Guerreirinhos é uma escolinha particular que atende meninos e meninas de 5 a 15 anos. Os treinos acontecem às quartas e sextas-feiras, sob a coordenação de Josmiro Goes, preparador de goleiros do profissional do Fluminense, e de seu sócio, Gustavo Silva.



A escolinha também proporciona outras vivências marcantes para seus alunos, como visitas ao Maracanã em dias de jogos do Fluminense. E para quem se destaca dentro de campo, há ainda a chance de realizar avaliações em Xerém, no centro de formação das categorias de base do Tricolor.