Tetracampeão Zinho visita o Museu da Suderj e relembra momentos da carreira no podcast Suderj.Informa

Zinho, tetracampeão pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 94, nos Estados Unidos, visitou o Museu da Suderj na manhã desta quinta-feira (31/07), no Centro do Rio. Na oportunidade, o ex-jogador do Flamengo e atual comentarista da ESPN, relembrou gols, partidas e momentos inesquecíveis ao longo de 20 anos como jogador de futebol ao participar do podcast Suderj.Informa. O programa, apresentado pelos jornalistas Marcos Vinicius Cabral, Savana Figueiredo e Marcos Santos, presidente da superintendência, vai ser lançado em agosto.

"Visitar o Museu da Suderj é voltar no tempo. Autografei a foto da seleção do tetra, recordei o título conquistado ao lado dos meus companheiros e parece que foi ontem, mas lá se vão 31 anos.

É gratificante para um ex-jogador de futebol como eu, entrar aqui e ver que estamos eternizados na história do futebol brasileiro. Isso, não tenho dúvidas, só é possível porque tem um espaço maravilhoso como é o Museu da Suderj. Nada é mais gratificante do que entrar em um espaço como esse e perceber que o sonho de criança lá atrás foi realizado. O Zinho, lá de Nova Iguaçu, faz parte ao lado de lendas do futebol brasileiro aqui neste espaço", contou o camisa 9 na seleção do tetra de 94.

Já o presidente Marcos Santos, um dos idealizadores do Suderj.Informa, não escondeu a alegria de receber a visita do tetracampeão mundial e ídolo do Flamengo.

"É uma alegria receber o craque Zinho aqui na SUDERJ, exemplo vivo que sem dúvida influencia positivamente o esporte até hoje", finalizou.

A visita ao Museu da Suderj acontece de segunda a sexta-feira, com horários agendados, e é destinado a pessoas, projetos sociais, escolas públicas e ONGs do estado do Rio. Para fazer a marcação, é preciso enviar um e-mail para comunicacao@suderj.rj.gov.br informando o nome e o CNPJ da instituição, endereço, as atividades que realiza, o objetivo da visita e um número do celular para contato.

Sobre o Museu da Suderj

Responsável por um acervo único, o Museu da Suderj contém peças como a placa de inauguração original do Maracanã, uniformes usados por atletas como Pelé, Zico, Gerson e Robson Caetano, além de pegadas de um time seleto composto por grandes jogadores que já passaram pela história do esporte.