Fluminense congela negociação por Hinestroza, do Atlético Nacional

O Fluminense paralisou as conversas com o Atlético Nacional, da Colômbia, pela contratação do atacante Marino Hinestroza. Após reuniões sem avanço, o Tricolor mudou seu foco na janela de transferências para Santiago Moreno, do Portland Timbers, dos Estados Unidos.

A equipe colombiana seguiu irredutível nas conversas. Isso afastou o interesse do Flu. O Atlético Nacional queria incluir o atacante Kevin Serna na negociação e também não abre mão de ter Hinestroza até as oitavas de final da Libertadores, contra o São Paulo.

O Tricolor, além não querer envolver nenhum de seus atletas, desejava ter o reforço de forma imediata. Com o impasse acontecendo, as partes não conseguiram fechar negócio.

A pedida do Atlético Nacional por Hinestroza foi de US$ 8 milhões (R$ 44,3 milhões) por 80% dos direitos econômicos do atacante de 23 anos. O Botafogo foi outro clube que demonstrou interesse no jogador, mas se afastou das conversas por acreditar que o valor estava elevado.

Conhecido por ser driblador e gostar do jogo mano a mano, Hinestroza tem cinco gols marcados e cinco assistências em 25 jogos pelo Atlético Nacional na temporada. Ele foi convocado para a seleção colombiana na última Data-Fifa.

Natural de Santiago de Cali, na Colômbia, ele surgiu na base do América de Cali. O jogador também passou por Columbus Crew, Pachuca e time sub-20 do Palmeiras.