Jankel Schor, 'Vovô das embaixadinhas' do Maracanã, morre aos 98 anos

Morreu nesta quinta-feira (31), aos 98 anos, Jankel Schor, o "Vovô das Embaixadinhas", um personagem marcante do futebol carioca. Torcedor do América, o russo naturalizado brasileiro fez exibições no estádio por quase 10 anos.

Com o corpo curvado e usando chuteiras pretas, Jankel controlava a bola com maestria e era uma atração à parte dos tempos antigos no Maracanã. Ele estava internado há uma semana no hospital Badim, da Tijuca. O perfil do Maracanã no Instagram fez uma homenagem à ele.

Ele concedeu uma entrevista ao 'ge' em 2021. Ele se encontrava lúcido e falava com muita saudade do 'Maior do Mundo': "Tenho saudade, é pena que estou velho (risos). Se eu fosse novo ainda estaria brincando lá. A bola nunca caiu. Quando eu estava fazendo exibição, eu dava a volta no gramado, chegava no meio de campo."

Jankel também falou com carinho do Vasco. Foi em São Januário que ele começou a fazer embaixadinhas, após ser indicado por Edmundo, ao vice-presidente de futebol na época, Eurico Miranda. O time do coração, porém, era o América.

"Eu sempre fui América, morei perto do estádio, mas fiz embaixadinhas no Vasco durante três anos. O Eurico Miranda era meu fã e me levou para o Japão (disputa do Mundial Interclubes entre Vasco e Real Madrid). Lá, recebi elogios dos japoneses e do Michel Platini. Foi uma emoção muito grande ser elogiado por ele, que foi presidente da Uefa e foi um grande jogador. Eu era muito elogiado, porque no mundo todo, até hoje ninguém fez tantos anos de embaixadinha."

Em 2000, após três anos em São Januário, ele passou a comparecer às quartas e domingos no gramado do Maracanã. Lá, ele se consolidou como uma figura eterna do futebol no Rio. Foram cerca de 10 anos, até o estádio entrar em obras e se transformar na arena para a Copa do Mundo de 2014.