Flamengo recebe o Atlético-MG, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil

O Flamengo enfrenta o Atlético-MG, nesta quinta-feira (31), no Maracanã, às 21h30 (horário de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Os dois times times foram os finalistas da edição passada, com o troféu ficando com o Rubro-Negro.

Os comandados do técnico Filipe Luís chegaram nesta fase do torneio após eliminar o Botafogo-PB. O Fla venceu os dois jogos, por 1x0 na ida e 4x2 na volta. No Brasileirão, o Flamengo lidera, e na Libertadores, espera o confronto das oitavas contra o Internacional.

O onze inicial do Rubro-Negro deve ser: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira (Cleiton), Viña; Allan, Evertton Araújo, Arrascaeta; Luiz Araújo (Matheus Gonçalves), Bruno Henrique (Cebolinha ou Wallace Yan) e Pedro.

Leia também:

▶ Mulher tenta embarcar com mais de 190 frascos de lança-perfume e é presa na rodoviária

▶ Manhã de "caos" em Alcântara: dois acidentes quase simultâneos alteram o fluxo de uma das principais vias do bairro

O Galo vem de três derrotas seguidas na temporada. Uma delas, para o próprio Flamengo, no último final de semana, pelo Campeonato Brasileiro. As outras duas foram para o Palmeiras, também pelo Brasileirão, e para o Bucaramanga, pela Copa Sul-Americana. Nessa última, o clube se classificou para as oitavas de final nos pênaltis.

O Atlético-MG deve entrar em campo com: Everson; Saravia, Lyanco e Alonso; Gabriel Menino, Alan Franco, Fausto Vera e Scarpa; Rony, Hulk e Cuello.

A arbitragem é de Raphael Claus (SP), auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE). O VAR fica sob comando de Caio Max Augusto Vieira (GO).