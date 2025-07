Flamengo recebe e recusa proposta de quase R$ 100 milhões do Leipzig, da Alemanha, por Léo Ortiz

Léo Ortiz, do Flamengo, é alvo do futebol europeu - Foto: Adriano Fontes/Flamengo

O Flamengo recebeu uma proposta de quase R$ 100 milhões pelo zagueiro Léo Ortiz. Um dos destaques do líder do Campeonato Brasileiro, Ortiz foi procurado pelo RB Leipzig, da Alemanha. O Rubro-Negro prontamente recusou a investida pelo defensor.

A operação aconteceria com o pagamento de 12 milhões de euros fixos (R$ 76.5 milhões) e outros 3 milhões de euros (R$ 19 milhões) em bônus por metas a serem batidas pelo jogador de 29 anos. Léo Ortiz, antes do Fla, atuou por cinco anos no Bragantino, clube que pertence a mesma franquia que comanda as operações do Leipzig.

Mário Gómez, diretor técnico do Grupo Red Bull, foi quem retomou os contatos pela tentar levar Ortiz de volta para holding. O ex-atacante da seleção alemã acompanha de perto o desenrolar da carreira do zagueiro. Na época da negociação com o Flamengo, Ortiz fez um pedido em contato direto pela liberação. A venda foi finalizada em 7 milhões de euros (R$ 37 milhões na cotação da época) em março do ano passado.

A aproximação com os alemães aconteceu em contato com o diretor executivo José Boto. O dirigente respondeu de forma imediata que o Flamengo não tem interesse em se desfazer de seus principais jogadores no último mês da atual janela de transferências. Bap afirmava que o único jogador titular negociável era Wesley, não à toa, fechou a venda do lateral por 25 milhões de euros.

Em pouco mais de um ano de Flamengo, Léo Ortiz soma 74 jogos, seis gols e quatro assistências, além de ter sido bicampeão carioca, campeão da Copa do Brasil e da Supercopa. O zagueiro foi convocado ainda nas últimas três Datas Fifa para defender a seleção brasileira nas eliminatórias sul-americanas.