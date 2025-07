Fluminense busca evitar sequência de derrotas que já tirou o emprego de outros técnicos

O Fluminense passa por um momento de crise. E apenas 21 dias após fazer história na Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos. O clube acumula cinco derrotas seguidas somando o torneio internacional e os jogos do Brasileirão.

O clube tenta impedir uma marca negativa ainda maior no duelo da quarta-feira (30), contra o Internacional, no Beira-Rio, pela Copa do Brasil. Renato Gaúcho é apenas o segundo treinador neste século a ter uma sequência de pelo menos cinco derrotas pelo Tricolor.

O outro foi Abel Braga, em 2005, que chegou a seis nas últimas partidas daquela temporada. Os resultados ruins custaram o emprego do técnico na época. A marca negativa de seis derrotas consecutivas não aconteceu apenas em 2005. Ela se repetiu recentemente, e causou a demissão de outro dos maiores treinadores da história do clube, Fernando Diniz, mas só quatro entram na conta dele.

No ano passado, sob o comando de Diniz, o Flu perdeu quatro partidas no Brasileirão. Demitido, o treinador foi substituído pelo interino Marcão, que ampliou a sequência de derrotas do Tricolor nos dois jogos seguintes. Essa é a pior marca da história do clube dentro de um Campeonato Brasileiro.

A lista de derrotas de 2025 conta com a semifinal contra o Chelsea (0x2) pela Copa do Mundo de Clubes e com outras quatro do Campeonato Brasileiro, contra Cruzeiro (0x2), Flamengo (0x1), Palmeiras (1x2) e São Paulo (1x3). O mês de julho que começou com festa após eliminar a Inter de Milão, pode terminar com cenário de terra arrasada.

Nessas partidas, o Fluminense sofreu dez gols e marcou apenas dois, sendo somente um com a bola rolando. O momento ruim vivido é o somatório de um time que toma gols com facilidade por falhas individuais e tem dificuldades para fazê-los.