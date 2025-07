Botafogo enfrenta o Bragantino pela Copa do Brasil, nesta terça-feira (29)

Botafogo e Bragantino se enfrentam pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta terça-feira (29), ás 19h, no estádio Nilton Santos. Tentando passar de fase, o Alvinegro aposta no bom retrospecto contra a equipe paulista.

Em jogos oficiais, o Botafogo tem 12 vitórias sobre o Massa Bruta, enquanto os paulistas venceram os cariocas em oito oportunidades, além de oito empates. Já em mata-mata, o Bragantino jamais conseguiu ganhar do Botafogo, em quatro confrontos, são três vitórias Alvinegras e um empate.

O último confronto eliminatório entre as equipes foi na fase preliminar da Libertadores no ano passado, na qual o Glorioso se consagrou campeão. No jogo de ida, os cariocas venceram por 2 a 1 no Nilton Santos. Já na volta, o empate em 1 a 1, garantiu a classificação.

Leia também:

Mega-Sena acumulada com valor de R$ 51 milhões faz apostadores sonharem



Espetáculo do Coletivo Afromaré faz apresentações e oficinas gratuitas em Niteroi



O Botafogo terá força máxima para a partida de mais tarde, com a volta do atacante Artur, que ficou de fora do último jogo devido dores no peito após um quadro gripal. A tendência é que o jogador seja titular.

Enquanto o Botafogo tenta avançar das oitavas de final da Copa do Brasil após oito anos o Bragantino sonha com uma classificação inédita em sua história. A partida tem transmissão do Sportv e do Premiere.

Provável escalação do Botafogo: John; Vitinho, Kaio Pantaleão, Barboza e Alex Telles; Allan e Marlon Freitas; Artur, Savarino (Joaquín Correa) e Montoro; Arthur Cabral.

Provável escalação do Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Cauê; Gabriel, Eric Ramires e John John; Vinicinho, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha.