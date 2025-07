Vasco relaciona Philippe Coutinho e Léo Jardim para jogos contra CSA e Mirassol

O Vasco anunciou os jogadores relacionados para os próximos dois compromissos do clube. Primeiro, o Cruzmaltino encara o CSA, pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira (30), no Rei Pelé, em Maceió. Em seguida, a delegação viaja para São José do Rio Preto, onde enfrenta o Mirassol, pelo Brasileirão, no sábado (2).

Pela falta de tempo para retornar ao Rio, o Vasco levará 31 jogadores para os duelos. O meia Philippe Coutinho retorna após se recuperar de uma lesão na panturrilha esquerda que o tirou dos últimos jogos.

A lista também conta com Léo Jardim. O goleiro se lesionou na partida contra o Inter e ficou envolvido na polêmica por conta de sua expulsão no jogo. Não havia certeza da presença do camisa 1, mas agora ele viaja com o grupo para a partida da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, ele está suspenso.

No departamento médico, GB, com lesão na coxa esquerda, e Adson, em recuperação de uma fratura na tíbia, são os desfalques.

O desembarque da delegação vascaína em Maceió será realizado de forma privada. O clube divulgou que a recepção da torcida aos jogadores poderá ser feita na chegada ao Hotel Ritz Lagoa da Anta, onde o clube ficará hospedado.