Emerson Royal é apresentado no Flamengo e diz que ainda precisa de adaptação para estrear

O lateral-direito Emerson Royal foi apresentado nesta terça-feira (29) pelo Flamengo. O atleta, que estava no Milan, da Itália, elogiou a estrutura do clube carioca e revelou estar ansioso para entrar em campo.

No entanto, ele disse que ainda necessita de um tempo de adaptação física antes da estreia: "O meu calendário era um pouco diferente. Venho de pré-temporada, preciso de um tempo para adaptação. Não quero me precipitar e entrar logo. Preciso me preparar fisicamente para fazer um bom trabalho. Agora iniciou a pré-temporada, eu estava de férias. Tenho que pensar bem sobre esse tema, mas é um tempo muito curto que eu preciso. Ansiedade está a mil."

Royal teve uma lesão no meio de 2024, mas se sente 100% recuperado. Ele afirmou que depende muito da parte física por conta de suas características, mas disse ter boa genética para se adaptar rapidamente.

Leia também:

▶ Botafogo enfrenta o Bragantino pela Copa do Brasil, nesta terça-feira (29)

▶ Governo analisa acabar com obrigatoriedade de aulas na autoescola para tirar CNH

"Tive uma lesão ano passado, fiquei fora por três meses e meio, depois voltei e voltei bem. Não cheguei a jogar, mas voltei no final da temporada. Estou 100% recuperado. Mas sim, eu preciso de um tempinho, um tempo curto, mas preciso para essa minha adaptação, melhorar a parte física. Como disse antes, sou um jogador que dependo muito da minha parte física, mas tenho uma genética muito boa e me adapto rápido fisicamente. Vou trabalhar forte, o máximo que puder, para estar em campo o quanto antes."

Emerson Royal tinha negociações com o Besiktas, da Turquia, antes de acertar com o Flamengo. Ele citou a concorrência de outros times da Europa, mas afirmou que a repercussão em cima do clube carioca é mundial. Ele elogiou o elenco do clube e o projeto que foi apresentado pela diretoria.

"Todo mundo sabe que eu estava em negociação com o Besiktas e tinha tudo encaminhado, passagem comprada. Mas como falei, meu empresário estava lá em casa, é meu grande amigo, e falou da proposta do Flamengo. Me passaram o projeto e foi tudo muito rápido. Da noite para o dia tudo aconteceu. Quando recebi a proposta, não foi pelo dinheiro, nem nada, mas pelo projeto que tenho aqui. Sem dúvidas resolvi aceitar porque tenho uma oportunidade muito grande de vestir a camisa do Flamengo, que é algo que sempre sonhei na minha vida."

"Eu tinha outras propostas para continuar na Europa. Saí daqui do Brasil com 20 anos, muito cedo. Muita gente disse que eu ia regredir na minha carreira, mas pelo contrário. O Flamengo é um time enorme, um dos maiores do mundo. A gente sabe a repercussão que o Flamengo tem mundialmente. Por onde passei, todo mundo conhece o Flamengo", completou o lateral.