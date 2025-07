Segue o líder! Com gol de Ortiz, Flamengo garante vitória e assume a ponta do campeonato

A 17ª rodada do Brasileirão terminou com uma nova liderança na noite deste domingo (27). Com um jogo a menos, o Flamengo venceu o Atlético-MG, no Maracanã, por 1 a 0 com gol do zagueiro Léo Ortiz. A vitória garantiu a ponta do campeonato ao time de Filipe Luís, que chegou aos 36 pontos.

O Flamengo aproveitou a força de sua torcida nos mais de 54 mil presentes e mostrou superioridade dentro de campo, abrindo vantagem sobre o Cruzeiro, que perdeu no domingo (27) para o Ceará e estacionou nos 34 pontos.

Como foi o jogo

Flamengo e Atlético-MG fizeram um primeiro tempo movimentado e repleto de chances claras [para ambos os lados] de abrir o placar.

O Galo usou os contra-ataques para surpreender o adversário e quase marcou com Rony. Aos 5 minutos, o atacante aproveitou uma "bobeada" da zaga rubro-negra, levou a melhor sobre o goleiro Rossi e só não estufou a rede porque Varela salvou na linha.

Já o Flamengo chegou a reclamar de um possível pênalti após dividida entre Plata e Fausto Vera, aos 35, mas o árbitro voltou atrás dando falta após quase cinco minutos analisando o VAR.

Porém, apesar da superioridade do Flamengo, o início do segundo tempo apresentou um duelo com poucas movimentações e criatividades na criação de jogadas.

A partir daí, Filipe Luis procurou dar novo gás ao ataque e colocou Luiz Araújo e Wallace Yan, que passaram a incomodar ainda mais o Galo dentro da área e, de tanto insistir, o resultado positivo apareceu.

O zagueiro Léo Ortiz marcou de cabeça, aproveitando uma cobrança de falta de Luiz Araújo aos 30 minutos do segundo tempo e garantiu a vitória do Flamengo.

Próximo duelo

As duas equipes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira (31), também no Maracanã, no confronto válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Pelo Brasileiro, o Flamengo pega o Ceará no Castelão no domingo (3), enquanto o Galo recebe o Red Bull Bragantino no mesmo dia.