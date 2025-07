Fluminense perde para o São Paulo no Morumbis e acumula cinco derrotas consecutivas

Fluminense perde para o São Paulo e se complica no Brasileirão - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense foi ao Morumbis, enfrentar o São Paulo, e foi derrotado pelo placar de 3x1. Os gols foram marcados por Arboleda, Ferreirinha e Tapia. Samuel Xavier marcou para o Flu. O Tricolor carioca segue sem vencer após a Copa do Mundo de Clubes e agora são cinco derrotadas nos últimos cinco jogos.

O primeiro tempo começou com erros de passe e muita marcação dos dois times. Mas foi o São Paulo quem teve as melhores oportunidades. Após insistir, os paulistas abriram o placar aos 23. Luciano fez belo cruzamento e achou o zagueiro Arboleda, que cabeceou e fez o primeiro. A chance de ampliar veio aos 41. O juíz marcou pênalti após toque na mão de Martinelli, mas Luciano parou em Fábio e o placar se manteve.

A etapa final começou com os donos casa tentando liquidar a partida. Aos 6 minutos, Bobadilla chegou a marcar o segundo, mas o VAR anulou. Aos 13, não teve jeito. Marcos Antônio cruzou na medida para Ferreirinha fazer 2x0, de cabeça. O Fluminense demorou a acordar e diminuiu aos 31. Samuel Xavier acertou belo chute no canto direito de Rafael e colocou fogo na partida. Mas, aos 45, veio o balde de água fria. Passe de Ferraresi e Tapia fez o terceiro do Tricolor paulista.

O Fluminense agora muda a chave e pensa na Copa do Brasil. Na quarta (30), o Tricolor carioca visita o Internacional, no Beira-Rio, às 21h30 (horário de Brasília). O São Paulo, pela mesma competição, recebe o Athletico-PR, no Morumbis, às 19h30.