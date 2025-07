Venda de Wesley entra para top-5 da história do Flamengo

A venda do lateral-direito Wesley para a Roma colocou o jogador no top-5 de maiores negócios da história do Flamengo. O jogador custou cerca de 25 milhões de euros (R$ 163 milhões) aos cofres do clube italiano.

Esse é o quarto maior valor arrecadado pelo clube, mas a quantia pode subir. O acordo prevê pagamento de mais 5 milhões de euros (R$ 32 milhões) por metas a serem atingidas pelo atleta. Com isso, o valor total pode chegar a R$ 196 milhões.

Wesley viajou na manhã deste sábado (26) para Roma. Ele assinará um contrato com os italianos válido por cinco temporadas. O jogador passou por uma ascensão meteórica no clube até ser vendido.

Ele chegou ao Rubro-Negro em 2021, sem custos, aos 17 anos, para ser reforço da base e conquistou seu espaço rapidamente. Em 2022, fez parte do time de jovens que disputou o Carioca e seguiu no elenco principal desde então.

Wesley sai do Flamengo após 139 jogos, com quatro gols, seis assistências e seis títulos conquistados, entre eles uma Libertadores e duas Copas do Brasil. Na última quarta-feira (24), no jogo de sua despedida, Wesley marcou o gol da vitória rubro-negra por 2x1 sobre o Red Bull Bragantino.

Confira o top-5 de maiores vendas da história do Flamengo:

1. Vinícius Júnior para o Real Madrid (Espanha): 45 milhões de euros

2. Lucas Paquetá para o Milan (Itália): 35 milhões de euros

3. Reinier para o Real Madrid (Espanha): 30 milhões de euros

4. Wesley para a Roma (Itália): 25 milhões de euros

5. Gerson para o Zenit (Rússia): 25 milhões de euros