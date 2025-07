Danilo é apresentado no Botafogo e diz que quer fazer história no clube

O volante Danilo foi apresentado pelo Botafogo na tarde desta sexta-feira (25), no Estádio Nilton Santos. O atleta custou 22 milhões de euros (R$ 142 milhões) em negócio com o Nottingham Forest, da Inglaterra. Ele se tornou a contratação mais cara da história do Glorioso. Danilo foi apresentado junto com o novo uniforme preto do Alvinegro e usará a camisa de número 35 no clube.

"Muito obrigado aos dirigentes, comissão e meus novos companheiros. Estou muito feliz de estar aqui nesse novo projeto. O Botafogo já vem crescendo antes de eu chegar e eu quero continuar crescendo junto com vocês", disse o jogador.

Aos 22 anos, Danilo explicou o motivo de assinar com o Botafogo e admitiu que a lesão grave foi fundamental para sua decisão. Ele quebrou o tornozelo esquerdo depois de um adversário cair em cima da sua perna em uma disputa de bola.

"A princípio, eu e o estafe não queríamos voltar para o Brasil pela minha idade. Futebol é uma caixinha de surpresas e tudo mudou pela lesão. Eu falei que só queria que eles falassem comigo quando viesse alguma coisa certa e o certo era o Botafogo. Aceitei esse desafio. Muita gente está falando que vou jogar e vou embora. Não. Quero fazer história aqui. A ligação do professor me ajudou bastante. Fiquei muito empolgado, mas isso vai ficar entre nós (risos)."

Danilo está regularizado, mas ainda não vai atuar neste sábado (26) contra o Corinthians, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem atuar há dois meses, ele faz trabalhos específicos para poder acelerar seu retorno e recuperar o ritmo de jogo.

"Ainda estamos no processo. Não pela lesão, mas fisicamente. Eu acabei ficando na Bahia, fiz uma preparação sozinho. Eu sentei com o estafe, fiz um acordo. Ainda não sei. Estou pronto, mas vamos ver o que o professor vai fazer."

Danilo chega como reposição imediata à saída de Gregore, negociado com o Al-Rayyan, do Catar. O agora ex-volante do Botafogo foi negociado mediante o pagamento da multa rescisória de US$ 7 milhões (cerca de R$38,9 milhões, na cotação atual).