Renato Gaúcho quer John Kennedy como segundo atacante e novo centroavante para o Fluminense

John Kennedy pode ser titular no Fluminense no próximo jogo - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Mesmo com a volta de John Kennedy ao Fluminense, o clube ainda busca mais um centroavante para o time. Essa, pelo menos, é a vontade do técnico Renato Gaúcho. Com Cano e Everaldo para o setor, o treinador ainda deseja mais um nome para a função de camisa 9.

Renato enxerga a possibilidade de contar com JK como um segundo atacante, como ele estava fazendo no Pachuca, do México. Na derrota para o Palmeiras, o técnico colocou John Kennedy em campo com Everaldo no segundo tempo.

O início de JK no Pachuca, onde ele chegou a ter nove gols e uma assistência em 12 jogos, foi jogando ao lado do venezuelano Salomón Rondón. Isso pode voltar a acontecer no Flu. Em alguns jogos da campanha do título da Libertadores de 2023, John Kennedy atuou ao lado de Cano no ataque.

Contanto com JK como segundo atacante, existe o interesse em buscar mais um nome para reforçar o setor. Na coletiva, após a derrota para o Palmeiras, Renato Gaúcho optou por não falar do assunto: " Desculpe. Talvez eu não vá responder a sua pergunta, talvez responda. Essa é uma conversa que eu tenho com o presidente. Fica reservado entre mim e ele."

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (27), quando enfrenta o São Paulo no Morumbis às 16h pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até lá, a diretoria precisa agir na janela de transferências para dar alternativas a Renato.