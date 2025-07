'Itacoatiara Big Wave 2025' terá janela de agosto a setembro à espera de ondas entre 4 e 6 metros

Entre agosto e setembro, os surfistas de ondas grandes viverão a expectativa da disputa do 7º Itacoatiara Big Wave, competição de nível internacional que já entrou para o calendário oficial do surfe. O campeonato, todo na modalidade Tow In, na qual o atleta é rebocado até a onda por jet-ski, acontece na Praia de Itacoatiara, na Região Oceânica de Niterói, cidade da Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. O Itacoatiara Big Wave é organizado pela Associação de Surfe de Ondas Grandes e Tow In de Niterói, apresentado pela Prefeitura de Niterói por meio da Secretaria de Esporte e Lazer e pela Águas de Niterói, com parceria esportiva do SESC/RJ.

“Niterói tem vocação natural para o esporte, especialmente em modalidades ligadas ao mar e à natureza. O Itacoatiara Big Wave consolida a cidade como um dos principais palcos do surfe de ondas grandes no Brasil e no mundo. Além de projetar Niterói internacionalmente, o campeonato movimenta a economia, atrai visitantes e reafirma nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e com o incentivo à prática esportiva como instrumento de inclusão e qualidade de vida”, destaca o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

Entre agosto e setembro, os surfistas de ondas grandes viverão a expectativa da disputa do 7º Itacoatiara Big Wave | Foto: Divulgação

A competição será disputada em dupla, atleta e piloto do jet-ski, e para a edição deste ano do IBW já foram convidados nomes como: Lucas Chumbo (BRA) e Pedro Scooby (BRA), Gabriel Sampaio (BRA) e Willyam Santana (BRA), Rodrigo Koxa (BRA) e Vitor Faria (BRA), Nic Von Rupp (POR) e Clement Roseyro (FRA), Lourenço Katzestein (POR) e Rafael Tapia (CHI), Andrew Cotton (ENG) e Ben Larg (ENG), Francisco Porcella (ITA) e Paulo Curi (BRA), na categoria Masculina.

Na disputa Mulher-Homem, até o momento, é esperada a participação de Michelle des Bouillons (BRA) e Ian Cosensa (BRA), Laura Coviella (ESP) e Willyam Santana (BRA), Bonvallet Hermine (FRA) e Lourenço Katzestein (POR), Flor Caram (ARG) e Rafael Tapia (CHI), Alessandra Marinelli (FRA) e Alemão de Maresias (BRA), Polly Ralda (COR) e Felipe Cesarano (BRA).

“O Itacoatiara Big Wave projeta Niterói no cenário internacional dos esportes de ondas grandes, impulsiona a economia local, fortalece o turismo e reafirma nosso compromisso com a sustentabilidade. Com um visual deslumbrante e preservado, Itacoatiara é uma das praias mais bonitas do Brasil e traduz perfeitamente a vocação esportiva da cidade,” afirma o Secretário Executivo da Prefeitura de Niterói, Felipe Peixoto.

O IBW 2025 conta com parceria esportiva do Sesc-RJ, apoio institucional da ACIERJ e patrocínio do Plaza Shopping, Track & Field, Predial Net, Jappa da Quitanda, Puro Suco, Red Bull, Segna Seguros, Tidelli, Sga Toyota e Global Med. A disputa será transmitida ao vivo pela Sport TV e contará com uma estrutura reforçada com containers para a comissão julgadora, grande número de jet-skis na água para suporte ao socorro de atletas que também terão suporte com mais conforto na areia entre as disputas de ondas, com uma área destinada exclusivamente aos competidores.

"O Itacoatiara Big Wave é mais que um campeonato de ondas gigantes, é a celebração do nosso potencial esportivo, da força da natureza e do talento de atletas que desafiam seus limites em uma das praias mais emblemáticas do Brasil. Niterói tem orgulho de sediar uma competição desse porte, que valoriza o surfe em sua forma mais extrema e projeta a cidade no cenário internacional. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, segue investindo no esporte como ferramenta de transformação, visibilidade e integração com o meio ambiente”, ressalta o secretário de Esporte e Lazer de Niterói, Luís Carlos Gallo de Freitas.

Atletas disputarão em dupla, surfista e piloto, nas categorias Times Masculinos e Times Mulher-Homem | Foto: Divulgação

No dia da competição, os atletas disputarão em dupla, surfista e piloto, nas categorias Times Masculinos e Times Mulher-Homem, concorrendo a uma premiação total de R$ 96 mil. Na categoria masculina, os atletas se revezam entre a prancha e o jet-ski. Já na categoria Mulher-Homem, estará em jogo a performance feminina sobre as ondas enquanto caberá ao parceiro masculino pilotar o jet-ski.

“O IBW 2025 evoluiu em aspectos importantes ao oferecer para os atletas mais jet-skis de segurança aquática e uma estrutura de transmissão e julgamento montada em containers o que oferece mais resistência aos ventos fortes, afastando a possibilidade da antiga e tradicional ameaça nos campeonatos de surfe de queda do palanque. Além disso, temos também o aumento na quantidade de atletas estrangeiros convidados, aumentado a internacionalização da competição. Pela primeira vez, o IBW terá suas finais transmitidas ao vivo pela TV, uma oportunidade que valoriza Niterói, a modalidade e os atletas”, afirma Alexey Wanick, diretor executivo do Itacoatiara Big Wave.