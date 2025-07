Artur sente dores no peito e vira dúvida no Botafogo

Artur tem dores no peito e pode desfalcar o Botafogo no próximo jogo - Foto: Vítor Silva/Botafogo

O atacante Artur esteve ausente do treino do Botafogo desta quinta-feira (24) com queixas de dores no peito. Os exames realizados não atestaram quaisquer problemas cardiológicos graves. Porém, o jogador é dúvida para o duelo contra o Corinthians, no sábado (26), pelo Brasileirão.

Após novos exames que serão realizados na sexta (25), a decisão sobre a presença de Artur será tomada. Na quarta (23), o atacante já havia reclamado de um incômodo. O departamento médico do Alvinegro medicou o camisa 7, mas a dor voltou à noite.

O jogador visitou uma emergência hospitalar e realizou uma bateria de exames de sangue e cardiológicos, sem indícios de maiores problemas. Com o incômodo persistindo, ele não esteve na atividade de quinta (24), no Espaço Lonier.

Titular do ataque alvinegro pelo lado direito, Artur soma 27 jogos, quatro gols e quatro assistências desde que chegou ao Botafogo. Herdeiro da camisa 7, o atacante foi adquirido junto ao Zenit, da Rússia.

O Botafogo volta a campo às 18h30 (horário de Brasília) deste sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, para enfrentar o Corinthians. O Alvinegro é o quinto colocado da tabela, com 25 pontos somados.