Flamengo acerta a contratação do lateral-direito Emerson Royal

O Flamengo segue com força no mercado. O clube acertou a contratação de Emerson Royal, lateral-direito de 26 anos. O jogador chega para repor a saída de Wesley para a Roma. Royal chega ao Rio de Janeiro no sábado (26) para fazer exames e assinar o contrato.

Emerson Royal pertencia ao Milan, que inicialmente gostaria de emprestar o jogador. O Besiktas, da Turquia, estava próximo de fechar acordo com o atleta nesses moldes. Mas, o Flamengo demonstrou interesse em acertar a chegada em definitivo e agradou tanto o clube italiano como o lateral.

Os valores da negociação giram em torno de 9 milhões de euros (R$ 58 milhões) por parte dos direitos econômicos. O jornalista italiano Fabrizio Romano foi quem noticiou inicialmente o acordo entre os clubes.

Leia também:

▶ Corpo de Preta Gil chega ao Rio para velório no Theatro Municipal

▶ FGTS deve distribuir cerca de R$ 13 bilhões ao trabalhadores referente ao lucro de 2024

Inicialmente, não era um desejo claro do jogador retornar ao futebol brasileiro, mas a proposta do Flamengo seduziu o atleta. A proximidade com a Seleção fez o lateral colocar na balança e aceitar os números do Rubro-Negro.

Emerson Royal chegou à Europa após se destacar no Atlético-MG. No Velho Continente, começou no Betis e disputou 79 jogos, com cinco gols e 10 assistências. Ele teve uma passagem curta pelo Barcelona, com apenas três partidas, e voltou a se firmar no Tottenham, time pelo qual disputou 101 jogos, com quatro gols e deu duas assistências. Na última temporada, estava no Milan e fez 26 jogos, sendo 22 deles como titular.