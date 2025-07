Prefeitura promove a 1ª Corrida Kids de Itaboraí no dia 3 de agosto

A diversão e o incentivo à prática esportiva vão tomar conta de Itaboraí com a realização da 1ª Corrida Kids de Itaboraí, promovida pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. O evento acontecerá no dia 03 de agosto, na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, com concentração a partir das 16h e largada prevista para as 16h30.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas gratuitamente pelo link: https://eventospmi.ib.itaborai.rj.gov.br/1-corrida-kids-de-itaborai.

Voltada para crianças de 6 a 12 anos, a corrida será totalmente gratuita e promete envolver os pequenos em uma experiência esportiva divertida, com muita animação, espírito de equipe e estímulo à vida saudável desde a infância.

Os 100 primeiros inscritos ainda receberão uma camisa exclusiva do evento, distribuída por faixa etária da seguinte forma:

-Crianças de 6, 7 e 8 anos: 25 camisas

-Crianças de 9 e 10 anos: 25 camisas

-Crianças de 11 e 12 anos: 50 camisas

De acordo com o secretário municipal de Esporte e Lazer, Wilmer Lemos, a expectativa é de um grande público e muita alegria.

“Estamos muito felizes em proporcionar esse momento para nossas crianças. A Corrida Kids é uma forma lúdica e inclusiva de incentivar o esporte e valorizar a infância”, destacou o secretário.

Serviço

Data: 03 de agosto de 2025

Local: Praça Marechal Floriano Peixoto – Centro

Horário: Concentração às 16h | Largada às 16h30

Inscrição gratuita: https://eventospmi.ib.itaborai.rj.gov.br/1-corrida-kids-de-itaborai