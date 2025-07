Tentando reencontrar o caminho das vitórias, Fluminense recebe o Palmeiras nesta quarta (23), no Maracanã

Fluminense tenta se reabilitar no Brasileirão diante do Palmeiras, nesta quarta (23) - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Fluminense tenta se reabilitar no Brasileirão diante do Palmeiras, nesta quarta (23) - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

O Fluminense recebe o Palmeiras, no Maracanã, nesta quarta (23), às 19h, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time do técnico Renato Gaúcho vem de três derrotas seguidas, duas no Brasileirão e uma na Copa do Mundo de Clubes, e precisa do resultado positivo para se manter próximo do G-6.

A fase do Tricolor é ruim. Após a eliminação para o Chelsea na Copa de Clubes, o time voltou ao Brasil e foi derrotado por Cruzeiro e Flamengo nos dois jogos que disputou. Com isso, acabou se distanciando das primeiras colocações. O time ainda tenta superar a saída do colombiano Arias para o futebol inglês.

Renato Gaúcho deve mandar o seguinte Flu à campo: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva (Ignácio), Freytes e Fuentes; Hércules, Martinelli (Bernal) e Nonato; Soteldo, Serna (Canobbio) e Cano (John Kennedy).

O Palmeiras voltou a vencer na competição ao bater o Atlético-MG, no domingo (20), dentro de casa. Agora, o Alviverde tem 26 pontos e ocupa a quarta colocação. O clube tem duas partidas a menos que o líder Cruzeiro e tenta se aproximar para brigar pelo título.

O técnico Abel Ferreira deve escalar o Palmeiras com: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício; Facundo Torres, Felipe Anderson e Vitor Roque.

A arbitragem do confronto é de Ramon Abatti Abel (SC). Os assistentes são Thiaggo Americano Labes (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC). O VAR é comandado por Braulio da Silva Machado (SC).