São Gonçalo amplia acesso a exames odontológicos

Com o objetivo de promover a descentralização do serviço e ampliar o acesso da população ao raios-x odontológico, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Odontologia, vai implantar a radiografia odontológica periapical na Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo nesta semana.

Este é mais um serviço ampliado pelo governo do prefeito Capitão Nelson. Primeiro começou a ser realizado na Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê e, agora, terá início no Mutondo. Ele também estará disponível na Clínica da Lagoinha após a sua inauguração.

“A radiografia periapical visualiza um ou mais dentes e as suas estruturas, como raízes e ossos. Ter esse exame dentro da própria clínica possibilita ter o diagnóstico mais rápido, permitindo que o dentista identifique problemas como cáries, infecções, lesões e problemas na raiz dos dentes. O paciente não precisará se deslocar para outro local, o que economiza o seu tempo e o tempo do próprio tratamento, permitindo que novos pacientes tenham acesso mais rápido também”, explicou a subsecretária de Odontologia, Ana Gabriela Franco.

Até o exame iniciar no Mutondo, o dentista vai continuar encaminhando o paciente para a realização do raio-x na Clínica do Colubandê. E o usuário retorna à clínica após a realização para dar continuidade ao tratamento. Quando o raio-x começar a ser realizado no Mutondo, dependendo da necessidade, o dentista realizará o exame ainda durante a consulta e dará prosseguimento ao procedimento.

Assim como já acontece na Clínica do Colubandê, a unidade Mutondo e da Lagoinha também realizarão o raio-x para pacientes de outras unidades de saúde que tenham o encaminhamento. Eles deverão ir às clínicas onde os exames são realizados para marcar o agendamento. “É mais facilidade para o paciente e para o profissional, que melhora a qualidade do atendimento, aumenta a comodidade e contribui para a saúde bucal do paciente de forma mais ágil e segura”, finalizou Ana Gabriela.