Saúl chega ao Rio para ser o primeiro reforço do Flamengo na janela

O meia Saúl Ñíguez desembarcou na noite desta terça-feira (22) no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para ser o primeiro reforço do Flamengo na janela de transferências. O espanhol de 30 anos foi recebido por dezenas de torcedores e atendeu pedido de fotos no local.

Os exames médicos serão feitos na quarta (23), pela manhã, no Ninho do Urubu. Logo em seguida, ele assinará contrato de três temporadas com o Rubro-Negro. Antes, Saúl estava emprestado pelo Atlético de Madrid ao Sevilla e tinha contrato até o meio do ano que vem com o clube da capital espanhola.

Ele já negociava a rescisão antecipada para defender outro clube. Saúl chegou a negociar com o Trabzonspor, da Turquia, mas desistiu no último instante. No Flamengo, ele vai reencontrar Filipe Luís, agora como seu treinador. Eles jogaram juntos por quatro temporadas em Madrid.

Saúl é o primeiro reforço da diretoria rubro-negra na janela que abriu no dia 10 de julho. O Flamengo ainda aguarda para os próximos dias a chegada do meia colombiano Carrascal, do Dínamo de Moscou (Rússia).