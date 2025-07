Médico do Flamengo, Runco diz em grupo que De la Cruz tem "lesão crônica e irreparável"

De la Cruz ficou de fora do Fla-Flu do último domingo (20) - Foto: Adriano Fontes/Flamengo

De la Cruz ficou de fora do Fla-Flu do último domingo (20) - Foto: Adriano Fontes/Flamengo

A ausência do volante De la Cruz entre os relacionados do Flamengo para o clássico contra o Fluminense, no domingo (20), gerou polêmica entre figuras importantes da política rubro-negra. Chefe do departamento médico do clube, José Luiz Runco, se pronunciou com críticas à contratação do uruguaio.

Em um grupo de Whatsapp, Runco decidiu interagir após ver um pedido de um integrante por um posicionamento do clube a respeito da situação clínica de De la Cruz. Neste grupo, estão conselheiros, sócios, dirigentes e ex-dirigentes.

Segundo apuração do 'ge', o médico respondeu da seguinte forma: "Prezado João. Boa tarde. Vou tentar passar a situação do De la Cruz. Jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito, e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldades de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E, quanto a venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo. Atenciosamente."

De la Cruz começou sua passagem pelo Flamengo no início de 2024. Desde então, disputou 61 partidas, sendo 54 como titular, com 38 vitórias, 14 empates e nove derrotas. O meia marcou três gols e deu seis assistências. O uruguaio conquistou a Copa do Brasil (2024), a Supercopa do Brasil (2025) e o Carioca (2024 e 2025).

O uruguaio custou mais de R$ 102 milhões aos cofres do Rubro-Negro. A contratação foi feita na gestão de Rodolfo Landim, antecessor do atual presidente do clube, Bap, que assumiu em dezembro de 2024 e trouxe Runco de volta ao departamento médico.

Em nota, o Flamengo afirmou que não comentará o caso e que está focado nos objetivos da temporada: "O Flamengo não comentará declarações extraídas de conversas privadas e pessoais, normalmente fora de contexto e, em alguns casos, obtidas por meio de condutas criminosas — sejam elas verdadeiras ou não. O clube segue focado em seus objetivos esportivos neste segundo semestre, mantendo o compromisso com um ambiente profissional e responsável."