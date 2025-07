Vasco recebe o Del Valle tentando um 'milagre' para avançar na Copa Sul-Americana

O Vasco busca reverter uma desvantagem enorme na noite desta terça-feira (22), às 21h30 (horário de Brasília), em São Januário. Os comandados de Fernando Diniz precisam reverter uma desvantagem de 4x0 sofrida em Quito, para o Independiente del Valle, para avançar na Copa Sul-Americana.

A equipe carioca só avança no tempo regulamentar se conseguir uma vitória com vantagem de cinco ou mais gols. Em caso de vitória por quatro gols, a decisão será nas penalidades. Quem avançar, encara o Mushuc Runa, do Equador, nas oitavas de final.

O roteiro frustrante em Quito deixou o Vasco com uma dura missão para o jogo da volta. Lucas Piton foi expulso logo no começo da partida no estádio Olímpico Atahualpa, e o Cruzmaltino precisou atuar praticamente toda a partida com um a menos.

Diniz deve mandar o seguinte time à campo: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Hugo Moura (Luiz Gustavo), Victor Luis; Jair, Tchê Tchê, Nuno Moreira, Rayan; David e Vegetti.

O Del Valle chegou aos playoffs depois de terminar a Copa Libertadores em terceiro lugar no Grupo B e não avançar de fase. A equipe comandada pelo espanhol Javier Rabanal sustenta uma invencibilidade de 11 partidas, com sete vitórias e quatro empates, somando todas as competições.

Os equatorianos devem ter a seguinte escalação para o confronto: Guido Villar; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Schunke, Gustavo Cortez; Jordy Alcívar, Patrik Mercado, Briones; Darwin Guagua; Ibarra e Claudio Spinelli.

A arbitragem para o confronto é toda colombiana. Apita o jogo Andrés Rojas, auxiliado por Alexander Guzmán e Jhon Gallego. O VAR é comandado por Heider Castro.