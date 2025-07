Flamengo acerta a contratação de Saúl, ex-jogador do Atlético de Madrid

O Flamengo avançou nas conversas e acertou a contratação de Saúl Ñíguez, meia espanhol do Atlético de Madrid. Ele chegará ao Rio de Janeiro nesta terça-feira (22) para fazer exames e assinar contrato de três anos com o Rubro-Negro.

Aos 30 anos, Saúl estava emprestado ao Sevilla e tem contrato até meados do ano que vem com o Atlético. Ele já negociava a rescisão antecipada para defender outro clube. No Fla, ele reencontrará Filipe Luís, com quem jogou por quatro temporadas em Madri.

Nos últimos dias, o espanhol chegou a acertar sua ida para o Trabzonspor, mas desistiu no último instante. Ele alegou razões pessoais para desfazer o acordo. Sua família não se mostrou muito entusiasmada para se mudar para a Turquia.

Então, o Flamengo entrou na jogada e conseguiu se acertar com o atleta. Os exames médicos estão marcados para quarta-feira (23). Em seguida, caso aprovado, ele assinará contrato com o clube carioca.

O meio-campista foi formado no Atlético de Madrid. Na temporada 2021/22, foi emprestado ao Chelsea e depois voltou ao clube de Madri. Em julho de 2024, o Atlético emprestou Saúl ao Sevilla por dois anos. Na última temporada, ele fez um gol e deu seis assistências em 26 jogos, sem corresponder à expectativa da torcida. Assim, o meio-campista e o clube chegaram a um acordo para romper o empréstimo antes do segundo ano. De volta ao Atlético, o meia acertou verbalmente a rescisão do contrato para procurar novo clube.

Saúl vai ser o primeiro reforço da diretoria rubro-negra na janela que abriu no dia 10 de julho. O Flamengo ainda aguarda para os próximos dias a chegada do meia colombiano Carrascal, do Dínamo de Moscou.