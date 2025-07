Fluminense oficializa venda de Arias para o Wolverhampton

O Fluminense oficializou a venda do meia-atacante Jhon Arias ao Wolverhampton, da Inglaterra. O colombiano assinou com seu novo clube nesta sexta-feira (18). No sábado (19), Arias concederá uma entrevista coletiva de despedida, no CT Carlos Castilho, às 11h.

A derrota para o Cruzeiro por 2x0, no Maracanã, na última quinta (17), foi sua despedida com a camisa tricolor. A torcida celebrou o ídolo em seu adeus. A previsão é que Arias embarque para a Europa na próxima semana.

Ele chegou a pedir para ficar no Brasil durante mais um tempo, para ficar à disposição do Flu para os duelos contra Flamengo e Palmeiras, mas o clube inglês não aceitou por já estar em pré-temporada.

Após a assinatura do contrato, o Fluminense divulgou um comunicado se despedindo do jogador: "O Fluminense FC concluiu a transferência em definitivo do meia-atacante Jhon Arias para o Wolverhampton, da Inglaterra. O clube permanece com 10% dos direitos econômicos de uma futura venda do jogador colombiano. Jhon Arias chegou ao Fluminense em agosto de 2021 e se eternizou na história do clube. Pelo Tricolor, conquistou a Conmebol Libertadores 2023 e foi o herói do título da Conmebol Recopa 2024, com os dois gols na vitória por 2 a 0 sobre a LDU na decisão no Maracanã. Arias conquistou ainda os bicampeonatos do Carioca e da Taça Guanabara de 2022 e 2023. Ele soma 230 jogos, 47 gols e 55 assistências pelo Time de Guerreiros. O Fluminense agradece toda a dedicação e profissionalismo do e deseja muito sucesso ao ídolo."

Fluminense, nas redes sociais, agradeceu ao colombiano e desejou sucesso na carreira | Foto: Reprodução/X

A operação total da venda chegará a 22 milhões de euros, ou cerca de R$ 142 milhões na cotação desta quinta, por 90% dos direitos do colombiano, sendo 17 milhões de euros (R$ 110 milhões) entre valores fixos e 5 milhões de euros (R$ 32 milhões) variáveis de acordo com metas do jogador no clube inglês. O Fluminense manterá 10% dos direitos sobre uma venda futura.

Dos 22 milhões de euros, o Tricolor ficará com 11 milhões fixos (R$ 71 milhões) e 5 milhões (R$ 32 milhões) de bônus, enquanto o Patriotas, da Colômbia, ficará com 6 milhões (R$ 38 milhões) e não terá direito ao bônus. O contrato terá uma cláusula de preferência de compra do Fluminense em caso de retorno de Arias ao Brasil.