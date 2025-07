Fluminense acerta venda de Jhon Arias para o Wolverhampton, da Inglaterra

O meia-atacante Jhon Arias vai defender o Wolverhampton, da Inglaterra. O colombiano acertou os últimos detalhes contratuais com seu novo clube nesta quinta (17). Ele se despede da torcida do Fluminense na partida esta noite, contra o Cruzeiro, no Maracanã.

Os documentos serão assinados na sexta (18). Arias deve conceder uma entrevista coletiva antes de sua viagem para a Europa. Ele chegou a pedir para o negócio ser concretizado apenas na próxima semana, para ficar à disposição do Tricolor para os duelos contra Flamengo e Palmeiras, mas o clube inglês não aceitou por já estar em pré-temporada.

O valor total da venda de Arias chegará a 22 milhões de euros (R$ 142 milhões), por 90% dos direitos do jogador, sendo 17 milhões de euros (R$ 110 milhões) entre valores fixos e 5 milhões de euros (R$ 32 milhões) em variáveis de acordo com metas atingidas pelo colombiano em seu novo clube. O Fluminense manterá 10% dos direitos sobre uma venda futura.

Leia também:

▶ Policial militar de folga morre em tentativa de assalto em São Cristóvão

▶ Lula veta aumento de número de deputados na Câmara

Dos 22 milhões de euros, o Tricolor ficará com 11 milhões fixos (R$ 71 milhões) e 5 milhões (R$ 32 milhões) de bônus, enquanto o Patriotas, da Colômbia, ficará com 6 milhões (R$ 38 milhões) e não terá direito ao bônus. O contrato terá uma cláusula de preferência de compra do Fluminense em caso de retorno de Arias ao Brasil.

Arias chegou ao Fluminense em agosto de 2021. Após um início apagado, em que sofreu com problemas familiares, o colombiano se firmou como um dos principais jogadores da equipe e do futebol brasileiro. Ele foi peça importante na conquista da Libertadores, da Recopa Sul-Americana e da grande campanha do Tricolor na Copa do Mundo de Clubes.