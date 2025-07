Acidente entre quatro veículos deixa dois feridos na BR-101, em São Gonçalo

As vítimas, com ferimentos moderados e leves, foram encaminhadas ao HEAT - Foto: Enzo Britto

As vítimas, com ferimentos moderados e leves, foram encaminhadas ao HEAT - Foto: Enzo Britto

Um acidente envolvendo quatro veículos deixou dois feridos na manhã desta quarta-feira (16), na BR-101, em São Gonçalo.

Segundo informações da Arteris Fluminense, que administra a rodovia, as vítimas, que estavam com ferimentos moderados e leves, foram encaminhadas ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

A faixa da esquerda, sentido Rio de Janeiro, chegou a ser interditada.

Leia também:

Policiais ficam feridos após viatura da PM colidir com poste em Campo Grande

Acidente entre caminhão-tanque e ônibus interdita BR-101 em Rio Bonito