Fluminense faz exigências e novela sobre negociação por Arias continua

A novela da venda de Arias, do Fluminense, segue a todo vapor. As negociações entre o Tricolor, o Wolverhampton, interessado no jogador, o Patriotas, equipe colombiana que detém 50% dos direitos econômicos do atleta e o próprio Arias não tem previsão para acabar.

Até o início desta quarta-feira (16), o Fluminense não teve suas exigências atendidas para vender o jogador e pretende relacionar o meia-atacante para enfrentar o Cruzeiro, nesta quinta (17), em duelo do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.

Arias treina normalmente com o restante do elenco enquanto aguarda definir seu futuro. Ele só não estará em campo contra a Raposa caso o contrato seja assinado antes ou aconteça algum imprevisto. Por ser uma negociação envolvendo quatro partes, a conclusão está se arrastando mais do que o esperado.

O Flu tenta aumentar a proposta do Wolverhampton para um valor superior a 20 milhões de euros (R$ 130 milhões) e aguarda por uma nova oferta dos ingleses. O clube carioca quer aumentar o percentual da venda em relação ao Patriotas para garantir uma compensação maior.

O Tricolor entende que está perdendo um jogador que não tinha o interesse em negociar, mas que decidiu atender o desejo de Arias de atuar no futebol inglês. Cada clube tem 50% dos direitos econômicos do colombiano.

O Fluminense também quer manter um percentual de Arias sobre uma venda futura, acreditando no potencial do jogador de se transferir para um novo clube. O valor pedido pela diretoria tricolor seria de 10%.