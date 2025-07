Vasco leva goleada do Del Valle e se complica na Copa Sul-Americana

No confronto entre Vasco da Gama e Independiente Del Valle, no jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana realizado na noite desta terça-feira (15), quem levou a pior foi a equipe carioca. O cruzmaltino foi goleado por 4 a 0 no Equador.

Carabajal, Mercado (2 vezes) e Spinelli foram os responsáveis pelos gols da equipe equatoriana em Quito. O clube carioca ainda precisou administrar a expulsão de Lucas Piton, antes dos 15 minutos do primeiro tempo.

O resultado complica a equipe comandada por Fernando Diniz, que agora precisa de uma grande virada no jogo de volta, em São Januário. A partida será realizada na próxima terça-feira (22), às 21h30.

Leia também:

Com assinatura por detalhes, Jordan Barrera treina no CT e é integrado ao Botafogo

Fluminense anuncia o retorno de John Kennedy



Narração de Tiago Leifert

Além da derrota expressiva do clube carioca, o jogo também ficou marcado pelas críticas atribuídas pelos internautas à narração de Tiago Leifert.

O narrador se tornou assunto nas redes sociais por seu estilo, no mínimo "peculiar", de narrar a partida.

Leifert comandou a transmissão do confronto no SBT e chamou atenção ao narrar os gols do Del Valle como: "Gol dos caras", de maneira pouco entusiasmada.

"Muito se critica as narradoras femininas, mas eu GARANTO que nenhuma delas, absolutamente nenhuma delas, é pior do que o Tiago Leifert. É o pior narrador de todos os tempos! Ridículo em todos os níveis", afirmou um internauta. "A narração do Tiago Leifert é sacanagem. Ele não narra o gol do del vale. Que coisa ridícula", disse outro. "Thiago Leifert hoje é o pior narrador brasileiro! Ele consegue me fazer raiva quando sai um gol (que é o melhor momento do futebol)! Tira a emoção de um jogo, etc...", afirmou um terceiro.